Отдыхающим угрожает стихия

Вынужденное бегство вызвал шторм. Из-за бури отдыхающих пришлось эвакуировать.

В общей сложности с курортов на таиландских островах Ко Рача, расположенных недалеко от Пхукета, вывезли почти две сотни человек. Большинство из них – путешественники из России и Китая.

"С островов Ко Рача на юге Таиланда из-за штормов эвакуировали 177 человек, из них 16 были сотрудниками гостиниц, а 161 – иностранными туристами, в том числе из России и Китая", – сказано в материале издания Xinhuanet.

Чудом спасшихся туристов разместили на патрульном судне из соседней провинции Пхангнга. Оно прибыло к месту непогоды после сообщения о приливных волнах высотой два-три метра, отчитался вице-адмирал ВМФ Таиланда Сомнук Прэмпрамоте.

Пока не закончится сезон тропических ливней, власти островного государства призывают туристов не выдвигаться на морские прогулки, чтобы не рисковать своей жизнью.

В июле к подобным рекомендациям не прислушался экипаж судна "Феникс". В итоге оно потерпело крушение у берегов острова Пхукет. На борту было 105 пассажиров, 47 из них погибли. Граждан России среди туристов не было.