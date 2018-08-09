Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российских туристов эвакуировали с курортов Таиланда

Фото: GLOBAL LOOK press/Otto Stadler
Отдыхающим угрожает стихия

Вынужденное бегство вызвал шторм. Из-за бури отдыхающих пришлось эвакуировать.

В общей сложности с курортов на таиландских островах Ко Рача, расположенных недалеко от Пхукета, вывезли почти две сотни человек. Большинство из них – путешественники из России и Китая.

"С островов Ко Рача на юге Таиланда из-за штормов эвакуировали 177 человек, из них 16 были сотрудниками гостиниц, а 161 – иностранными туристами, в том числе из России и Китая", – сказано в материале издания Xinhuanet.

Чудом спасшихся туристов разместили на патрульном судне из соседней провинции Пхангнга. Оно прибыло к месту непогоды после сообщения о приливных волнах высотой два-три метра, отчитался вице-адмирал ВМФ Таиланда Сомнук Прэмпрамоте.

Пока не закончится сезон тропических ливней, власти островного государства призывают туристов не выдвигаться на морские прогулки, чтобы не рисковать своей жизнью.

В июле к подобным рекомендациям не прислушался экипаж судна "Феникс". В итоге оно потерпело крушение у берегов острова Пхукет. На борту было 105 пассажиров, 47 из них погибли. Граждан России среди туристов не было.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Обвалу рубля нашли объяснение

Минфин увидел несколько причин обрушения курса национальной валюты

Это вам за Скрипалей: США наказали Россию новыми санкциями

Америка ввела "драконовские" ограничительные меры против нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей