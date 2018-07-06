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Крушение судна на Пхукете унесло жизни сорока человек

Россиян среди погибших нет

На судне, потерпевшем крушение у берегов острова Пхукет в Таиланде, граждан России не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

"Россиян на том судне не было", – сказал сотрудник дипломатического представительства корреспонденту ТАСС.

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Ранее газета Bangkok Post сообщила в своем в своем Twitter, что на судне находился по меньшей мере один россиянин в возрасте 30 лет.

 

 

По предварительным данным, в результате крушения судна "Феникс" погибли 40 человек, еще 16 туристов из Китая числятся пропавшими без вести. Спасены были 49 туристов.


Вероника ПОДСТРЕХИНА
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