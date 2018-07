Крушение судна на Пхукете унесло жизни сорока человек

На судне, потерпевшем крушение у берегов острова Пхукет в Таиланде, граждан России не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

"Россиян на том судне не было", – сказал сотрудник дипломатического представительства корреспонденту ТАСС.

Ранее газета Bangkok Post сообщила в своем в своем Twitter, что на судне находился по меньшей мере один россиянин в возрасте 30 лет.

At least 1 Russian aged around 30 is among tourists, most of them the Chinese, on board the Pheonix which sank off #Phuket coast, his fate remains unknown: Phuket public relations office. pic.twitter.com/cQBQLSzsY5