Крушение судна на Пхукете унесло жизни сорока человек

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На судне, потерпевшем крушение у берегов острова Пхукет в Таиланде, граждан России не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.
"Россиян на том судне не было", – сказал сотрудник дипломатического представительства корреспонденту ТАСС.
Ранее газета Bangkok Post сообщила в своем в своем Twitter, что на судне находился по меньшей мере один россиянин в возрасте 30 лет.
At least 1 Russian aged around 30 is among tourists, most of them the Chinese, on board the Pheonix which sank off #Phuket coast, his fate remains unknown: Phuket public relations office. pic.twitter.com/cQBQLSzsY5— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 6 июля 2018 г.
По предварительным данным, в результате крушения судна "Феникс" погибли 40 человек, еще 16 туристов из Китая числятся пропавшими без вести. Спасены были 49 туристов.
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