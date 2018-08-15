Названы дешевые зарубежные страны для отдыха

Валютные скачки сделали отдых более доступным

Падение российской валюты вновь сделало популярным недорогие направления для путешествий. Россияне, которые хотят отдохнуть за границей и при этом сэкономить, традиционно отправляются в Азию, но эксперты советуют обратить внимание и на страны Европы.

Так, Болгария стала в конце сезона лидером по падению цен на туры: неделя в конце августа обойдется в 12 тыс. руб. с человека. Цены в стране сопоставимы с российскими, так что путешественник не заметит особой разницы.

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Приятные цены ждут россиян и в соседней с Болгарией Венгрии. Пообедать здесь можно за €3-4, а шопинг будет дешевле, чем в Москве.

По-прежнему привлекательными остаются для россиян Таиланд, Вьетнам и Индия. А самое главное, падение турецкой лиры вновь сделало выгодными поездки в любимую миллионами туристов Анталью. "В данный момент одна из наиболее бюджетных стран – Турция. Во вторник, 14 августа, турецкая лира достигла минимума – 10 рублей", – рассказал РИА "Новости" директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Поэтому любителям бархатного сезона есть смысл присмотреться как к отдыху на проверенных курортах, так и попробовать для себя новые бюджетные направления.