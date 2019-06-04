Россиян позвали на дешевые курорты

Турецкие пляжи и отели оказались самыми доступными

Желающим сэкономить на летнем отдыхе у теплого моря подсказали самые выгодные направления для путешествий. В топ-3 самых доступных стран для проведения отпуска вошли Турция, Венгрия и Латвия, свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip.



Эксперты компании рассказали, какие зарубежные направления для организованного отдыха станут самыми дешевыми этим летом. Рейтинг стран был составлен на основе данных о средних ценах на туры продолжительностью от семи ночей на двоих, сообщает РИА "Новости".

Самыми дешевыми заграничными курортами россиян предсказуемо готова побаловать Турция. Путевка туда обойдется примерно в 56-57 тыс. рублей. Следом расположились Венгрия, Латвия, Греция и Кипр. Чуть больше, но все равно в пределах разумного заплатить придется за отдых в Болгарии, Грузии, Чехии, Армении и Белоруссии. Средняя стоимость туров в страны первой десятки не превысит 75 тыс. рублей.

По словам специалистов, самым дорогим месяцем для отдыха оказался июнь, следом за ним идет август. Таким образом, выгоднее всего покупать путевки на июль. Кроме того, можно значительно сэкономить, если приобретать туры по горящим предложениям, отмечает "Федерал-Пресс".

Самыми дорогими направлениями отдыха оказались Маврикий (за недельную путевку на двоих придется выложить 395 тыс. руб.), а также Ямайка, Панама, Сейшелы и Швейцария.

При этом минимальные цены на туры по отдельным направлениям могут быть в пять-семь раз ниже, чем средние. Так, Иордания входит в десятку стран с самыми дорогими предложениями, но при определенной доле везения там можно вдвоем отдохнуть всего за 35 тыс. рублей.

Накануне майских праздников эксперты говорили о том, что самыми дешевыми направлениями в этот период являются Крым, Анапа и Сочи. В эти дни десятидневный тур на двоих на юг России можно было купить всего за 30 – 40 тыс. рублей.