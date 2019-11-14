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Россияне ринулись в Венецию после крупнейшего наводнения

Россияне ринулись в Венецию после крупнейшего наводнения
Фото: www.globallookpress.com
Достопримечательности оказались под водой, но экскурсии продолжаются

Несмотря на крупнейшее за последние 50 лет наводнение в Венеции, российские туристы от поездок не отказываются. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было",

– рассказали в организации и добавили, что все туристы проинформированы и находятся в безопасности. "Высокая вода" в Венеции в это время года – не редкость, поздней осенью город периодически затапливает. Несмотря на то что часть самых популярных туристических мест оказалась под водой, от экскурсий никто не отказывается.

В ассоциации подчеркнули, что в случае необходимости все российские туристы будут эвакуированы из потенциально опасных районов, сообщает "Интерфакс".

Наводнение в Венеции стало самым мощным за последние полвека. Под водой находится 80% города, нанесен серьезный ущерб достопримечательностям, два человека пострадали.

Карина СИРАЗОВА

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