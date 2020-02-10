Цены на отдых в стране ласкового моря и солнца начнут "кусаться"

Вслед за Турцией еще один заграничный курорт готовит для россиян неприятный сюрприз. Власти Таиланда обмолвились о намерении собирать дополнительные деньги с иностранных туристов.

Средства необходимы для содержания достопримечательностей, а также для обновления инфраструктуры рядом с ними. К тому же в энных суммах также нуждаются природные памятники. Удобства для путешественников, которые время от времени выходит из строя, требуют материальных вливаний, поэтому и зашла речь о турсборе.

Кроме того, пояснили в Министерстве спорта и туризма Королевства, деньги пойдут на страховые льготы для туристов, передает The Thaiger. Сейчас там обсуждают введение нового налога. Инициативу поддерживает большинство туристических фирм и страховых компаний. После того, как предложение рассмотрит и утвердит ряд профильных ведомств, оно дойдет до правительства, уточняет "URA.RU".

Напомним, в январе сообщалось, что Турция планирует ввести туристический сбор с 1 апреля. Впрочем, дополнительных денег потребует и отдых на многих курортах России.