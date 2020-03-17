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В посольстве России во Франции заявили о возможной эвакуации россиян

Для помощи гражданам могут привлечь МЧС

Представители посольства РФ во Франции сообщили, что в случае закрытия авиационного сообщения между странами россиян могут эвакуировать силами МЧС. 

Чтобы вернуться на родину гражданам России сейчас предлагают два способа. На данный момент можно воспользоваться регулярными рейсами  по маршруту Париж – Москва компании "Аэрофлот".

Самолеты вылетают из аэропорта "Руасси-Шарль де Голль", терминала 2С. Пассажиры покинут Францию за счет аннулированных билетов из Лиона, Ниццы и Марселя, сообщается на официальной странице посольства на Facebook. 

Россияне могут улететь из страны авиакомпанией "Белавиа" транзитом через Минск, пока власти Белоруссии не закрыли границы для жителей РФ. 

Ситуация с авиасообщением может ухудшиться из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Утро" рассказало, что Франция пошла на крайние меры из-за эпидемии.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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