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Власти города-курорта заставят россиян надеть маски

Геленджик примет туристов этим летом

У россиян появилась возможность отправится на море в 2020 году. Туристов ждет в гости Геленджик. Однако для того, чтобы отпуск прошел хорошо, путешественникам придется соблюдать необходимые при пандемии коронавируса меры предосторожности. 

Отдыхающим на пляжах положено будет соблюдать социальную дистанцию и носить маски. С таким заявлением выступил мэр города Алексей Богодистов в эфире шоу "Док-Ток" на Первом канале.

Он добавил, что для приезжающих начнут функционировать 23 санатория. Всего здравницы смогут принять порядка 10 тысяч человек. 

Ранее "Утро.ру" писало  о том, как Европа планирует открывать свои границы для туристов. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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