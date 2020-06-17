Курс рубля
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
Чтобы провести отдых в отечественном санатории, россияне должны собрать несколько медицинских справок.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, решившему оздоровиться человеку придется сначала получить курортную карту с назначениями от доктора.
Кроме того, потребуется свежая справка об отрицательном тесте на COVID-19 – ее нужно получить максимум за 72 часа до вылета. Последний документ – справка о санэпидокружении, сообщает "Российская газета".
Как отмечает телеканал "360", при отсутствии вышеперечисленных документов путешественника прямо в аэропорту могут развернуть домой.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие ограничения ждут туристов на пляжах Турции. Так, власти этой страны запретили загорать на личном полотенце и курить.
Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион
Каждого человека тщательно дезинфицируют необычным способом