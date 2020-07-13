Россия вошла в список стран "желтой зоны"

Правительство Венгрии решило с 15 июля изменить правила въезда для российских туристов. Сидеть на карантине не нужно будет, если у путешественников будут справки об отсутствии коронавируса.

Об изменениях для россиян сообщает "МИР24". Венгерское правительство определило список стран "желтой зоны".

После прибытия в Венгрию граждане Российской Федерации должны пройти обязательное медобследование. Если у путешественников обнаружатся симптомы COVID-19 или же не окажется с собой готовых результатов теста на коронавирус, они будут обязаны посидеть на 14-дневном карантине.

Как сообщает РИА "Новости", терять время на карантине не придется, если результаты двух ПЦР-тестов на SARS-CoV-2, которые сделают с разницей в двое суток, будут отрицательными. Эти результаты тестирования на вирус должны быть подтверждены документом на английском и венгерском языках. Тем россиянам, чьи тесты на коронавирус окажутся положительными, откажут во въезде в Венгрию.

Стоит отметить, что пост об изменениях правил въезда для граждан России был удален со страницы посольства Венгрии в РФ в "Фейсбук".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Россия планирует возобновить перелеты с несколькими станами. В их число входит и Венгрия. Однако точной информации, когда восстановится авиасообщение, пока нет.