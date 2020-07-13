Жаркая страна планирует принимать туристов с 1 августа

Власти Шри-Ланки решили пускать туристов в страну только по электронной визе стоимостью $100. Это объяснили тем, что островное государство будет вынуждено нести дополнительные расходы из-за тестирования туристов на коронавирус и заполнения необходимых бумаг.

Также отмечается, что, когда ситуация с пандемией полностью разрешится, стоимость сбора может быть снижена, сообщает пресс-служба Ассоциация туроператоров России.

В планах властей – открыть границы Шри-Ланки для иностранных туристов с 1 августа.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что для автопутешественников подорожал отдых в Крыму. Цены на жилье возросли из-за коронавируса.

