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Власти Шри-Ланки решили пускать туристов в страну только по электронной визе стоимостью $100. Это объяснили тем, что островное государство будет вынуждено нести дополнительные расходы из-за тестирования туристов на коронавирус и заполнения необходимых бумаг.
Также отмечается, что, когда ситуация с пандемией полностью разрешится, стоимость сбора может быть снижена, сообщает пресс-служба Ассоциация туроператоров России.
В планах властей – открыть границы Шри-Ланки для иностранных туристов с 1 августа.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что для автопутешественников подорожал отдых в Крыму. Цены на жилье возросли из-за коронавируса.
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