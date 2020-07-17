Туристам назвали реальную стоимость российских курортов

Туристам назвали реальную стоимость российских курортов
Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Любители длительного отдыха могут рассчитывать на скидку

Заявления российских туристов о том, что на отечественных курортах нужно сильно раскошелиться на жилье, транспорт и продукты, неверны. Такое заявление сделал один из местных жителей в беседе с TourDom.ru.

Как отмечает источник, в последнее время пользователи соцсетей принялись широко обсуждать стоимость российских туров, жалуясь на их дороговизну. Однако в действительности картина выглядит иначе: суточное проживание в удобном и комфортабельном доме обойдется в 1500-2000 рублей. Часто владельцы сами делают скидки туристам: нередко бывает так, что гости за месяц в доме отдают, к примеру, не 60 тысяч, а два-три раза меньше. А во время межсезонья можно найти варианты в четыре раза дешевле.У отелей тариф выше: цены начинаются от нескольких до десятков тысяч за сутки в номере в гостинице статусом в четыре – пять звезд. 

Если говорить о питании, то можно найти несколько вариантов. Первый предполагает "отоваривание" в местных супермаркетах и на рынках. Существуют также оптовые точки, где есть макароны по 20 рублей за пачку. Вполне реально купить спелые помидоры по 150 рублей за килограмм и черешню по 130. Сами российские гостиницы предлагают клиентам довольно приличный вариант – можно пообедать за 200-300 рублей (даже в этом году).

Самый экономичный транспорт в городах черноморского побережья – такси. Из условной точки А до точки В можно добраться за 150 рублей, и это самая высокая цена. Конечно, если путешествовать в пределах города, отмечает TourDom.ru.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что россияне стали массово покупать билеты на крымские курорты. Средняя цена за первые десять дней июля упала на 16%. 

Егор МАЛКОВ

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