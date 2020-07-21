Сейчас на популярном курорте работают лишь пятизвездочные отели

После возобновления авиасообщения Турции с Россией на курортах Стамбула и Антальи какое-то время будут доступны лишь пятизвездочные отели. Об этом говорит статистика, которую привелипринимающие компании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Как отмечает источник, многие отели Антальи самых разных категорий смогли получить "сертификаты здоровья" и уже включили в свою программу определенные эпидемиологические меры, однако пока что они закрыты. К примеру, в Аланье в настоящее время открыты лишь около 20% отелей. И "львиная доля" из них приходится на дорогие гостиницы с пятью звездами. Такая же ситуация наблюдается в Белеке, где работают чуть больше трети всех курортов, и в Кемере с 40% открытых гостиниц.

По словам одного из отельеров, из 250 отелей в центре Аланьи работают меньше десяти. Сейчас их основные постояльцы – местные жители. Такая же ситуация складывается в остальных провинциях. На первом этапе возобновления загранполетов туристам смогут предложить лишь отели люкс-класса. По словам экспертов, гостиницы в три-четыре звезды смогут работать при устойчивом турпотоке российских туристов. Однако и здесь будут играть роль формат и сроки восстановления авиасообщения. Если это случится в осенний сезон, то Турция может и не успеть открыть эконом-класс, сообщается на портале Ассоциации туроператоров.

"Утро.ру" писало ранее, что после ряда заявлений о возобновлении авиасообщения с Турцией в России вырос спрос на турецкие курорты. Нетерпеливые граждане уже нашли способ: некоторые пробираются в Турцию через Белоруссию, которая недавно открыла полеты в другие страны.

В настоящее время Турция занимает вторую строчку по востребованности у российских туристов. Количество поисковых запросов после слухов об открытии воздушных границ с РФ увеличилось в шесть раз.



