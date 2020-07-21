Для получения компенсации необходимо будет соблюсти несколько условий

Граждане РФ смогут получить сумму в 5000 рублей за путешествия и отдых в России.

Как сообщает "ФедералПресс", с такой инициативой выступили в Федеральном агентстве по туризму. Эксперты считают, что такая компенсация послужит стимулом для россиян открывать различные туристические уголки родной страны.

Согласно предложению, чтобы получить компенсацию, необходимо потратить на путевку не менее 25 тысяч рублей. При этом забронировать отель важно больше, чем на пять ночей. Стоит отметить, что переводить компенсации будут на карту "Мир". Максимальная сумма выплаты составит 15 тысяч рублей.

Профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь заметила, что в первую очередь необходимо субсидировать отдых детей, пенсионеров и социально незащищенных граждан. По данным Дехтярь, в этом году 35% россиян не смогли себе позволить выехать куда-либо на отдых. А если говорить о компенсациях за путевки, то такие выплаты, по мнению профессора, будут возможны только в 2021-м. Конечно, если предложение Ростуризма будет принято правительством.

Владелица туристического агентства Idea.Travel Светлана Захарова поделилась мнением, что такая система компенсаций за отдых может быть использована недобросовестными представителями рынка как предлог для повышения стоимости туров. Поэтому Захарова считает, что систему нужно тщательно продумать. К тому же, как рассказала владелица турагентства, в России есть дисбаланс между туристическими местами. Так, в отелях на южных курортах уже нет мест, а на том же Алтае есть только или очень дорогие отели, или гостиницы, условия в которых оставляют желать лучшего.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне, которые не смогли выехать на зарубежный отдых из-за пандемии коронавируса, могут получить компенсации за отмененные туры.

