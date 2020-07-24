Порядок возврата средств за сорванный отдых прояснили

Порядок возврата средств за сорванный отдых прояснили
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Туристы получат деньги, либо им предложат новые туры

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о введении нового порядка для туристической и гостиничной отраслей. Теперь операторы обязаны либо возместить россиянам денежные средства за сорванные поездки, либо устроить им новый тур до конца 2021 года.

Постановление принято из-за возникших споров между гражданами и турфирмами. Срок действия документа – до 31 декабря следующего года. Гостиницы и турфирмы должны вернуть клиентам деньги в течение двух месяцев, пишет URA.RU.

Кабмин уделил внимание группе "повышенного риска", то есть россиянам от 65 лет, а также тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию. Глава правительства отметил, что им туроператоры и гостиницы должны вернуть средства в течение 90 дней, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что россияне, которые решили отдохнуть этим летом у себя дома, могут рассчитывать на компенсацию расходов до 15 тысяч рублей, о чем заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Егор МАЛКОВ

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