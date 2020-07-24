Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
580 новости
Спустя несколько часов после объявления о том, что Россия открывает границы с тремя странами, в том числе с Турцией, стало известно, что народ уже может приобрести путевку. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Сейчас россияне могут забронировать поездку с вылетом в Стамбул, начиная с 1 августа, а в Анталью – с 10 числа. Цена тура на неделю разная. Так, можно найти предложение на двоих за 51 тыс. рублей с размещением в трехзвездочном отеле. Отдых с услугой "все включено" может стоть и 60 тыс. рублей для двух человек, говорится на сайте АТОР.
Ранее стало известно, что билеты за рубеж после открытия границ будут дорогими.
Рейсы запустят с 1 августа
Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей