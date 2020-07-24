Купить путешествие на любимый многими курорт можно от 50 тыс. рублей на двоих

Спустя несколько часов после объявления о том, что Россия открывает границы с тремя странами, в том числе с Турцией, стало известно, что народ уже может приобрести путевку. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сейчас россияне могут забронировать поездку с вылетом в Стамбул, начиная с 1 августа, а в Анталью – с 10 числа. Цена тура на неделю разная. Так, можно найти предложение на двоих за 51 тыс. рублей с размещением в трехзвездочном отеле. Отдых с услугой "все включено" может стоть и 60 тыс. рублей для двух человек, говорится на сайте АТОР.

Ранее стало известно, что билеты за рубеж после открытия границ будут дорогими.