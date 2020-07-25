Отельеры постараются как можно больше заработать на туристах

Турция распахнула дня путешественников из России свои границы. Однако, по мнению некоторых экспертов, отдых на турецких пляжах будет доступен далеко не всем желающим.

Так, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев пояснил, что после долгого простоя туристический бизнес Турции будет всеми силами стараться заработать как можно больше денег. Таким образом, в первую очередь на рынок выйдут дорогостоящие гостинцы.

"Иначе будет невыгодно, если это будут не отели премиум класса", – отметил эксперт.

При этом он не исключает, что цены на пятизвездочные гостиницы повысятся, но ожидать серьезного взлета стоимости все же не стоит – из-за низкой заполненности отельерам придется бороться за гостей, пишет URA.RU.

Мальцев также дал комментарии по поводу других открывшихся направлений. Так, по мнению эксперта, возобновление полетов в Великобританию нацелено не на туризм. Многие россияне имеют недвижимость в этой стране – им и будет интересна возможность туда улететь. Путешественники вряд ли отправятся в Великобританию из-за двухнедельного карантина.

Мальцев добавил, что Танзанию раньше планировали сделать массовым направлением. По его оценкам, сейчас тур в эту экзотическую страну будут стоить порядка 130 тыс. руб. на человека.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сэкономить на полете в Турцию.