Поток путешественников из России снизился в этом году в 250 раз

За первое полугодие 2020 года количество иностранных туристов, желающих посетить Турцию, снизилось на 75%. По этим причинам Анкара решила на какое-то время прекратить публикации въездной статистики в страну.

Если в прошлом году Турция приняла 45 миллионов туристов из других стран, то нынешние показатели ниже в три раза: в лучшем случае речь идет о 15 – 16 миллионах. А российских путешественников, составляющих основной сегмент гостей, стало в два раза меньше (7 миллионов россиян в 2019 году против 3,5 в 2020-м).

В приведенной Анкарой информации отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года в Турцию съездили 322 тысяч наших соотечественников. Аналогичный прошлогодний показатель был выше на 88,1%.

Если говорить о популярности курортов, то большое количество посещающих страну после РФ приходится на жителей Болгарии, ФРГ и Грузии. Всего за первое полугодие 2020 года Турцию посетили лишь 4,5 миллиона иностранцев.

Как отмечает портал Ассоциации туроператоров России, местные СМИ заявляют о туристической "катастрофе": из-за закрытого авиасообщения турпоток из России упал в 250 раз. По этой причине TURKSTAT не станет обнародовать очередной ежеквартальный отчет о состоянии государственного турсектора, который должен был появиться в публикации еще 29 июля.

Пока что остается неизвестным, опубликует ли Анкара отчет за третий квартал.

В субботу, 1 августа, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. "Утро.ру" рассказывало, какие турецкие курорты будут доступны для россиян с этого времени.

