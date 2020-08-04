Черногория открыла границы для российских туристов

Ранее сообщалось, что курортная страна не готова принять у себя граждан РФ

Черногория открыла границы для въезда российских туристов. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Еще 2 августа в СМИ появилась информация, что теплая страна не готова пустить к себе граждан РФ. Такое решение было принято в связи с неспокойной эпидемиологической обстановкой в мире. Въезд был закрыт и для сербов, которые составляют одну из крупнейших групп туристов в Монтенегро, уточняет URA.RU

Ранее "Утро.ру" писало, что стоимость перелетов в Турцию подналась на треть. При этом бронировать туры на излюбленный курорт россияне не спешат. Объем продаж путевок уменьшился в четыре раза.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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