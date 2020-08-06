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Власти России и Абхазии договорились о возобновлении железнодорожного сообщения.
Отправиться на популярный курорт по железной дороге можно с 7 августа, сообщил заместитель гендиректора РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания, передает Sputnik.
Напомним, поезда между странами отменили в конце марта. Причиной стало стремительное распространение коронавирусной инфекции по всему миру.Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Черногория открыла границы для российских туристов. Ограничения были сняты 4 августа.
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