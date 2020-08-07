Прилетевший 1 августа в Стамбул турист поведал о забитых пляжах, где никто не думает о социальной дистанции

Россиянин Тимур Юсупов рассказал о впечатлениях после своего перелета и первого дня отдыха в Турции после возобновления авиасообщения. Все необходимые процедуры по безопасности в терминале теперь занимают минимальное количество времени из-за малого потока людей.

Тимур рассказал, что во "Внуково" все магазины и вендинговые автоматы закрыты, за исключением одного кафе и двух точек Duty Free. Лишь половина пассажиров в самолете соблюдали масочный режим.

В стамбульском аэропорту людей больше, чем в Москве, правда и паспортный контроль проходит быстрее: прибывшим дают анкету и ставят в паспорт штамп. Температуру никому не измеряют.

Самоизоляция для туристов в Стамбуле не обязательна. Могут лишь попросить заполнить данные в анкете о состоянии здоровья. Маски не носят ни на пляже, ни в ресторанах, ни в отелях. Надевают средство защиты только на улице.

Пока что музеи закрыты. В остальном все свободно – никаких разметок и и просьб соблюдать дистанцию.

Турист из России также отметил, что пляжи в Стамбуле платные: 25 лир (около 257 руб.) в будний день, 40 (410 руб. с копейками) – по выходным.

"Народу очень много. Маски здесь никто не носит, никто никого не штрафует", – заявил Тимур.

Полный отчет о путешествии Юсупов выкладывает в "Инстаграм" "Туту.ру".

Ранее "Утро.ру" писало, что россияне жалуются на заполненные отели и длинные очереди в турецких ресторанах.