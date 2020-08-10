Оплатить поездку смогут только обеспеченные граждане РФ

Черногория возобновила с 7 августа прием туристов из ряда государств. В перечень стран также вошли Украина, Канада, Белоруссия, Азербайджан и Зимбабве. Правила въезда остались прежними, за исключением одного нововведения: туристы должны предоставить справку, подтверждающую отсутствие в организме коронавирусной инфекции. Однако прямое авиасообщение с Черногорией пока что не открыто – россияне ездят через Минск.

По словам турэксперта, представителя индустрии "РУСТАЙМ" Анны Виноградовой, граждане РФ путешествуют в Черногорию на поезде. Итоговая стоимость тура на одного составляет в среднем 65 тысяч рублей за одну неделю. Столь высокая стоимость обусловлена пересадкой в Минске, затратами на трансфер и транзитным размещением.

Российские туристы облюбовали живописные курорты Адриатического побережья. Стоимость трехзвездочных гостиниц в городах Будва и Херцег-Нови будет колебаться в цене от 12,2 до 13,5 тысячи рублей на двоих. Суточное питание на туриста обойдется примерно в 21 евро (около 1811 рублей – прим.ред).

В Черногории в настоящее время зафиксирована вторая волна COVID-19. Местные власти предписывают обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Автомобили для туристов обрабатывают дезрастворами после каждого рейса. Перевозчики предлагают пассажирам антисептики, если у последних их не оказалось, сообщает "Политэксперт".

"Утро.ру" писало ранее, что АТОР проанализировала спрос туристов из РФ на зарубежные и отечественные направления туризма. Оказалось, что цены поднялись в августе на 10%.