Отсутствие авиасообщения не страшит: россияне скупают билеты в недоступную страну

Отсутствие авиасообщения не страшит: россияне скупают билеты в недоступную страну
Пляж. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди готовы лететь с пересадками, лишь бы попасть на любимые пляжи

Туристы из России стали проявлять большой интерес к путешествиям в Черногорию. Прямые перелеты между странами пока не возобновлены, но это не пугает граждан РФ. Ведь до желанного курорта можно добраться через Турцию.

На прошлой неделе путешественники массово закупились билетами в этом направлении. По данным сервиса бронирования OneTwoTrip, показатели продаж возросли впятеро по сравнению с данными за весь июль.

Число тематических запросов в поисковиках подскочило в 20 раз. В основном, люди ищут варианты, как добраться до Подгорицы и Тивата. Купленные перелеты в среднем обошлись россиянам в 13 тыс. руб. в одну сторону, сообщает "Лента.ру".

Наибольшей популярностью пользуется Тиват – туда забронировано порядка 90% от приобретенных билетов. Большинство туристов вылетают из Москвы.

На прошлой неделе стало известно, что Черногория открывает границы для путешественников из России. Соотечественникам не придется проходить карантин, однако нужно иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус. Данных о восстановлении прямого авиасообщения между двумя государствами пока нет.

Ольга ФЕДОРОВА

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