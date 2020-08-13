Ближайшее зарубежье настроено на позитивную обстановку с COVID-19

Россия, вероятнее всего, возобновит полеты с большинством стран СНГ уже с 1 сентября. Кабмин может озвучить соответствующее решение к концу августа. Такое мнение выразили эксперты в сфере туризма. По их расчетам, для возобновления транспортного сообщения со странами ближнего зарубежья важны два фактора: эпидситуация в России и сроки производства вакцины против коронавируса.



Один из представителей авиаотрасли заявил, что в странах СНГ также ожидается улучшение эпидемиологического положения. По этой причине Казахстан, Таджикистан, Армения и Кыргызстан изначально должны были войти в перечень 30 государств, с которыми российский Минтранс собирался восстановить связи прежде всего. Ситуация складывается благоприятная – в первом месяце осени эти государства ждут гостей из России. Казахстан готов принять россиян уже 17 августа – Нур-Султан ждет ответа от Москвы, сообщает "Царьград".

После открытия авиасообщения с Казахстаном и Узбекистаном россияне смогут отправиться в другие страны. Права, пока что наиболее популярные направления закрыты: Юго—Восточная Азия и Индия не спешат принимать туристов. Туманны и сроки открытия полетов в Белоруссию, куда нельзя попасть воздушным путем до 21 августа.

С 1 августа рейсы в другие страны осуществляются лишь из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. В сентябре оперштаб может включить в этот перечень Екатеринбург, Владивосток и Новосибирск. Изъявляют желание краснодарский, сочинский и казанский аэропорты. Однако ждать им придется до сентября, отмечает портал АТОР.

"Утро.ру" писало ранее, что Черногория возобновила с 7 августа прием туристов из ряда государств. В перечень стран также вошли Украина, Канада, Белоруссия, Азербайджан и Зимбабве.