Еще одна страна готовится к приему российских туристов

Самолеты из России смогут улететь туда в ближайшее время

Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Соответствующее указание дало польское правительство. 

Из списка стран, которым не разрешено летать в Польшу, следует, что до сих пор Варшава не допускает на свою территорию самолеты из Армении, Испании, США и других стран, пишет "ФедералПресс". Пока запрет распространяется на 44 государства. 

Регламент вступает в силу со 2 сентября и будет действовать две недели, пока меры не будут пересмотрены, уточняет URA.RU.


Евгения НАГОРСКАЯ

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