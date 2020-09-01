Самолеты из России смогут улететь туда в ближайшее время

Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Соответствующее указание дало польское правительство.

Из списка стран, которым не разрешено летать в Польшу, следует, что до сих пор Варшава не допускает на свою территорию самолеты из Армении, Испании, США и других стран, пишет "ФедералПресс". Пока запрет распространяется на 44 государства.

Регламент вступает в силу со 2 сентября и будет действовать две недели, пока меры не будут пересмотрены, уточняет URA.RU.



