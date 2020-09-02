Необычное объявление выложили на сайте по аренде жилья

В Интернете появилось объявление об аренде целого острова в Италии. Оно сразу же привлекло к себе много внимания, особенно благодаря смешной цене.

Остров Валле Фальконера, который расположен в лагуне Венецианского залива, можно снять за 58 тысяч рублей в неделю. Фактически, за день пребывания туристам придется отдать чуть больше 8 тысяч рублей.

На острове есть дом, в котором может поселиться 16 гостей. Также в нем есть 7 спален, столовая и уютная мансарда, передает "МИР24".

Добраться до острова будет нетрудно. Для этого лучше всего выплывать на лодке из коммуны Каваллино-Трепорти. Как правило, поездка занимает не более 8 минут.

Напомним, что недавно европейцы раскритиковали отдых в России.