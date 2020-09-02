Курс рубля
- Падение рубля: как здоровье Навального и выборы в Белоруссии повлияют на российскую валюту
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Европейские путешественники не рассматривают Россию в качестве страны, куда непременно хотят поехать после того, как будут сняты все ограничения по коронавирусу. Для большинства из них в РФ слишком дорого и мрачно.
Граждане ЕС, посещавшие Россию в прошлом, отметили неразвитость туристической инфраструктуры, неприветливость местных жителей и разного рода опасности, которые их подстерегали в поездке.
В то же время европейцы, которые еще не были в России, признали, что не думали о путешествии, поскольку не видели соответствующей рекламы. Так, среди участников опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, 67% респондентов рассказали, что за последние полгода в местных СМИ не было ни одного упоминания о достопримечательностях или природных красотах России.
Ситуацию нужно менять срочно, пока еще границы закрыты, призвали эксперты.
"Опасения по поводу негостеприимности россиян можно развеять с помощью проведения информационной кампании",
– предложила руководитель исследований в сфере туризма НАФИ Ирина Иванкова.
В то же время, по ее мнению, работать надо и с гражданами РФ. Их нужно ориентировать на дружелюбное отношение к иностранцам.
"Соблюдение правил вежливости и гостеприимства – важнейшие факторы для обеспечения иностранным гостям дружелюбной среды", – подчеркнула эксперт.
Ранее западные СМИ поразили читателей выдумками о России. Часть мифов удалось развеять футбольным болельщикам после чемпионата мира – 2018.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Народный артист ушел из жизни 1 сентября