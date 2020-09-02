Жителям РФ предложили срочно пересмотреть свое отношение к приезжим

Европейские путешественники не рассматривают Россию в качестве страны, куда непременно хотят поехать после того, как будут сняты все ограничения по коронавирусу. Для большинства из них в РФ слишком дорого и мрачно.

Граждане ЕС, посещавшие Россию в прошлом, отметили неразвитость туристической инфраструктуры, неприветливость местных жителей и разного рода опасности, которые их подстерегали в поездке.

В то же время европейцы, которые еще не были в России, признали, что не думали о путешествии, поскольку не видели соответствующей рекламы. Так, среди участников опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, 67% респондентов рассказали, что за последние полгода в местных СМИ не было ни одного упоминания о достопримечательностях или природных красотах России.

Ситуацию нужно менять срочно, пока еще границы закрыты, призвали эксперты.

"Опасения по поводу негостеприимности россиян можно развеять с помощью проведения информационной кампании",

– предложила руководитель исследований в сфере туризма НАФИ Ирина Иванкова.

В то же время, по ее мнению, работать надо и с гражданами РФ. Их нужно ориентировать на дружелюбное отношение к иностранцам.

"Соблюдение правил вежливости и гостеприимства – важнейшие факторы для обеспечения иностранным гостям дружелюбной среды", – подчеркнула эксперт.

Ранее западные СМИ поразили читателей выдумками о России. Часть мифов удалось развеять футбольным болельщикам после чемпионата мира – 2018.