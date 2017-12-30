Задержан организатор взрыва в "Перекрестке"
Непосредственный исполнитель и организатор взрыва в супермаркете сети "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге был установлен и задержан сотрудниками ФСБ 30 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. С задержанным начали работать следователи, ведется его допрос.
Самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте сработало вечером 27 декабря на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" возле камер хранения магазина "Перекресток". Пострадали 18 человек, погибших нет.
Камера наружного наблюдения зафиксировала в указанный вечер молодого человека в зеленой куртке с рюкзаком, который приехал к развлекательному центру на маршрутном такси со стороны метро "Черная речка", вошел в "Перекресток" и оставил рюкзак в камере хранения. Заглянув затем на пару минут в торговый зал, он покинул здание без рюкзака и смешался с толпой. Вскоре после этого прогремел взрыв.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.После случившегося во всех магазинах сети "Перекресток" демонтировали камеры хранения.
Пенсионерам не придется стареть
Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен
Биткоин назвали дутой величиной
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- У России в Сирии появится еще одна база
- Россия приберет к рукам Сирию
- Истребители США обстреляли российские штурмовики
Выбор читателей
- Какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2018 года
- Пенсионеров ждет тяжелый выбор
- Какие знаки зодиака разбогатеют в 2018 году
- Сбившая "пьяного мальчика" шокировала признанием
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин рухнул в пропасть
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина