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Задержан организатор взрыва в "Перекрестке"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Злоумышленник передан в Следственный комитет для проведения дальнейших следственных действий

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Непосредственный исполнитель и организатор взрыва в супермаркете сети "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге был установлен и задержан сотрудниками ФСБ 30 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. С задержанным начали работать следователи, ведется его допрос.

Самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте сработало вечером 27 декабря на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" возле камер хранения магазина "Перекресток". Пострадали 18 человек, погибших нет.

Камера наружного наблюдения зафиксировала в указанный вечер молодого человека в зеленой куртке с рюкзаком, который приехал к развлекательному центру на маршрутном такси со стороны метро "Черная речка", вошел в "Перекресток" и оставил рюкзак в камере хранения. Заглянув затем на пару минут в торговый зал, он покинул здание без рюкзака и смешался с толпой. Вскоре после этого прогремел взрыв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

После случившегося во всех магазинах сети "Перекресток" демонтировали камеры хранения.
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