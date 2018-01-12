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Заминированный поезд прибыл в Россию из ДНР

Фото: Михаил Соколов/ТАСС
Узнали об этом случайно уже на станции Валуйки-Сортировочные в Белгородской области

Когда подошли к грузовому составу, то в нем обнаружили взрывное устройство. Граната Ф-1 была закреплена на боковой раме одного из вагонов, пишет Telegram-канал Mash.

Излом боковой рамы стопроцентно вызывает крушение поезда - вагон теряет колеса и слетает с путей.

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Ранее сегодня стало известно, что на улице в подмосковной Балашихе нашли самодельную бомбу. Она состояла из двух контейнеров в целлофановом пакете, причем в одном из них находилось взрывчатое вещество, а в другом - поражающие элементы.

В начале января Украина перебросила на линию соприкосновения в ЛНР танки и диверсантов, пишет URA.RU. Об этом предупредила разведка Луганской народной республики. 

В прошлом месяце ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в нашей стране. В Санкт-Петербурге взрывы готовили боевики запрещенного в России "Исламского государства". А выходцы из Центральной Азии планировали атаки во время новогодних праздников и в течение предвыборной президентской кампании в московском регионе. 

Алла НИКИТИНА
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