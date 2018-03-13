Названа причина взрыва в Петербурге

О теракте речи не идет

Официальной причиной взрыва в жилом доме на юго-западе Петербурга названвзрыв бытового газа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

СКР уже возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уголовное дела взято на особый контроль руководством Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

"По предварительным данным, в районе верхних этажей произошел взрыв бытового газа, в результате чего несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших будет уточняться", – отметили в ГСУ СКР.

Президент "Городского центра экспертиз" Александр Москаленко согласился с тем, что причиной ЧП стал взрыв газа.

"Повреждения указывают на то, что газ распространялся по квартире сверху. Скорее всего, дома очень долго никого не было, и утечка получилась длительной, раз выбило несколько панелей", – приводит "Комсомольская правда" слова эксперта.



Спасатели проверяют целостность конструкций подъезда, в котором сегодня вечером случился взрыв и пожар. Пока следственная группа даже не может осмотреть место происшествия.

При взрыве пострадали 3 человека, рассказал изданию "Фонтанка" глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин. Один из раненых доставлен в ожоговый центр с повреждениями средней тяжести.

В комитете по энергетике сообщили, что внутридомовым обслуживанием жильцов занимается компания "Универсалгазсервис", созданная осенью прошлого года. Ранее этим занималась Балтийская газовая компания – БГК. "Ничего пока вам не скажу", – заявил в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию главный инженер БГК Денис Когтев и повесил трубку.