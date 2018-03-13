СМИ приводят разные данные о количестве пострадавших

В результате взрыва в панельном доме в Санкт-Петербурге пострадали 3 человека. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

"Три человека пострадали, двое из них госпитализированы, один осмотрен на месте происшествия", – приводит слова своего источника агентство "Росбалт".

По данным ГУ МЧС, сообщение о хлопке поступило вечером 13 марта. Собеседник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что предварительная причина ЧП – взрыв бытового газа. В пресс-службе компании "Петербурггаз" агентству ответили, что им уже известно о взрыве, но они не могут сказать, связано ли происшествие с газом.



В здании обрушились стены на 8-м и 9-м этажах, начался пожар. На месте работают 86 спасателей, 15 пожарных расчетов. Причина происшествия устанавливается.



После ЧП спасатели эвакуировали из дома 30 человек, сообщил РИА "Новости" представитель оперативного штаба. Сейчас для пострадавших готовится пункт временного размещения в здании находящейся рядом гимназии.

Очевидцы происшествия рассказали изданию "Комсомольская правда", что пострадавших может быть больше, чем сообщалось в СМИ. "Раненых много, их другие жильцы выносят на себе. Пожилой мужчина в крови... Еще пять детей, девочки и мальчики, – с царапинами и порезами, видно, что шокированы", – говорит Александр Яворовский.

По официальным данным, на месте происшествия работают четыре бригады "скорой помощи", однако в действительности их больше десяти. О погибших ничего не сообщается, но одна из свидетельниц утверждает, что из дома вынесли умершую женщину.

По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что у них в радиусе нескольких километров тряслись стены и окна. "Взрыв такой, что тряхнуло дом, и, на диване сидя, подпрыгнули", "взрыв такой силы, мы думали бомбежка началась, стекла все задрожали!" – приводит Regnum сообщения жителей окрестных домов.

ФСБ не считает, что причиной ЧП мог стать теракт. "Нет никаких оснований считать, что взрыв относится к нашей компетенции. Пока это даже в перспективе не рассматривается", – приводит "КП" слова официального представителя ведомства Дмитрия Кочеткова.