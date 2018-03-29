Концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз

На полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области вновь произошел выброс свалочного газа. Об этом сообщил и.о. главы района Андрей Вихарев.

По его словам, превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду было 12-кратное. Вихарев утверждает, что это временное явление и возникло оно из-за безветрия.

Чиновник предупредил, что на полигоне возможны новые выбросы свалочного газа. Он подчеркнул, что это прекратится в июне 2018 года, когда запустят систему принудительной утилизации газа, передает "Подмосковье сегодня".

"Хотелось бы, чтобы наши жители воспользовались возможностью и выезжали в профилактории, которые мы организовываем", – сказал он.

Ранее 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс из-за которого с жалобами на плохое самочувствие обратились около 150 человек. На место происшествия приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позже на фоне сложившейся ситуации он отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.