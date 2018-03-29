Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Волоколамске произошел новый выброс опасного газа

Кадр youtube.com
Концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз

На полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области вновь произошел выброс свалочного газа. Об этом сообщил и.о. главы района Андрей Вихарев.

По его словам, превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду было 12-кратное. Вихарев утверждает, что это временное явление и возникло оно из-за безветрия.

По теме

Чиновник предупредил, что на полигоне возможны новые выбросы свалочного газа. Он подчеркнул, что это прекратится в июне 2018 года, когда запустят систему принудительной утилизации газа, передает "Подмосковье сегодня".

"Хотелось бы, чтобы наши жители воспользовались возможностью и выезжали в профилактории, которые мы организовываем", – сказал он.

Ранее 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс из-за которого с жалобами на плохое самочувствие обратились около 150 человек. На место происшествия приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позже на фоне сложившейся ситуации он отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей