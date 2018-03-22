Вонь в Подмосковье оказалась нормальной

Эксперты не выявили в районе повышенного содержания в воздухе вредных веществ

Жители Волоколамского района Московской области могут быть спокойны. Пробы воздуха, проверенные специалистами в лабораторных условиях, показали, что полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" выделяет в воздух не слишком много вредных веществ – все в пределах нормы.

"В течение суток на месте работала оперативная группа НЦУКС. Лабораториями ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", – сообщил РИА "Новости" представитель МЧС РФ утром в четверг, 22 марта.

Накануне от жителей этого района Подмосковья стали поступать массовые жалобы на неприятный запах, доносящийся со свалки. Более того, в местные медицинские учреждения привели около 50 детей, плохое самочувствие которых родители связали с токсичными выделениями от мусорного полигона.

Ряд экспертов, однако, усомнились, что школьников "уложил" запах с громадной помойки. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по экологии и охране окружающей среды Альбины Дударевой, полигон "Ядрово" находится под особым контролем властей и общественности и там не принимаются опасные отходы. "Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей", – говорится в заявлении Дударевой, опубликованном на сайте ОП.

Об этом же говорит и источник РИА "Новости" в МЧС. Он напоминает, что власти Волоколамского района еще 6 марта приняли постановление по минимизации выхода токсичных газов с полигона "Ядрово". С 8 марта в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Это означает постоянный и пристальный контроль всех служб. "В круглосуточном режиме организована совместная работа оперативной группы и двух передвижных лабораторий Роспотребнадзора и МЧС России. Организована работа двух мобильных постов ГПБУ "Мосэкомониторинг" с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха", – рассказал представитель МЧС.

И все эти службы не выявили в воздухе вокруг свалки ничего опасного. Так что население Подмосковья может спокойно продолжать нюхать вонь: неприятно, но не смертельно.