Мужчина решил поживиться за счет местного магазина

Отдыхающий в Анталье турист из России вломился в турецкий магазин кожаных изделий и украл из него несколько шуб.

Общая сумма украденного – 3,5 тысячи долларов, сообщает издание Hürriyet.

Полицейским о произошедшем сообщил владелец лавки, обнаруживший утром кражу. Отсмотрев кадры с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов направились в гостиницу, где остановился вор. Им оказался 32-летний мужчина, в номере которого и были обнаружены семь краденых шуб.

По обвинению в краже и порче имущества россиянин арестован.