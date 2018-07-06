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Отдыхающий в Анталье турист из России вломился в турецкий магазин кожаных изделий и украл из него несколько шуб.
Общая сумма украденного – 3,5 тысячи долларов, сообщает издание Hürriyet.
Полицейским о произошедшем сообщил владелец лавки, обнаруживший утром кражу. Отсмотрев кадры с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов направились в гостиницу, где остановился вор. Им оказался 32-летний мужчина, в номере которого и были обнаружены семь краденых шуб.
По обвинению в краже и порче имущества россиянин арестован.
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