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Российский турист оскандалился на турецком курорте

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Мужчина решил поживиться за счет местного магазина

Отдыхающий в Анталье турист из России вломился в турецкий магазин кожаных изделий и украл из него несколько шуб.

Общая сумма украденного – 3,5 тысячи долларов, сообщает издание Hürriyet.

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Полицейским о произошедшем сообщил владелец лавки, обнаруживший утром кражу. Отсмотрев кадры с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов направились в гостиницу, где остановился вор. Им оказался 32-летний мужчина, в номере которого и были обнаружены семь краденых шуб.

По обвинению в краже и порче имущества россиянин арестован.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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