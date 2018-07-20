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Фигурист Денис Тен получил множество ударов ножом

Денис Тен. Фото: GLOBAL LOOK press
Медики раскрыли страшные подробности смерти призера Игр в Сочи

Спортсмен из Казахстана, погибший вчера от рук грабителей, скончался от множественных колото-резаных ран.

От полученных ран Денис Тен потерял 3 литра крови, и его смерть наступила буквально в течение 2-3 минут.

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"Это крупный магистральный сосуд, поэтому объем кровопотери был значительный. По данным врачей, травмы, нанесенные Денису, были несовместимы с жизнью", – приводит агентство "Казинформ" слова заместителя министра здравоохранения Республики Лязат Актаевой.

Один из подозреваемых в убийстве Тена 20 июля был задержан и признал свою вину. Правоохранители установили личность второго нападавшего, сейчас его ищут.

СМИ сообщили об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена 19 июля. Спортсмен застал врасплох двух мужчин, когда они пытались снять зеркала с его автомобиля. В драке Тен получил множество ножевых ранений. Его привезли в больницу в состоянии клинической смерти, врачи не смогли спасти Дениса, сообщает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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