Это невозможно: Убийство призера ОИ в Сочи шокировало россиян
Российские коллеги Тена шокированы смертью товарища и призывают найти и покарать его убийц.
Так, фигурист Максим Ковтун надеется на то, что "ублюдков найдут, и они ответят за это". Об этом он сказал в сториз в Instagram, выразив искренние соболезнования родным и близким Тена.
Он разместил у себя на странице черный квадрат, символизирующий его скорбь по погибшему другу.
Нереальной трагедией, которую невозможно описать, назвал смерть спортсмена олимпийский чемпион 2002 г. Алексей Ягудин, передает РИА "Новости". Он вспомнил, что общался с Теном несколько дней назад, а теперь его нет. По его словам, он хорошо знал не только юношу, но и его родителей.
"Это невозможно <…> Для меня это сродни потере очень близкого человека, члена семьи", – сказал известный фигурист, подчеркнув, что от страшного известия весь мир фигурного катания находится "в какой-то дикой прострации".
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина обратила внимание на то, что Тен был очень перспективным молодым спортсменом.
"Один из самых первых, кто так себя показал в фигурном катании, завоевал медаль в Сочи", – отметила звезда советского спорта, добавив, что его смерть – это большая потеря, пишет РИА "Новости".
О гибели талантливого фигуриста скорбят не только в России и Казахстане.
"Я разбит новостью о смерти Дениса Тена <…> Это невероятная утрата и трагедия", – написал в своем Twitter трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Джонни Вейр.
Completely devastated by the passing of Denis Ten. He was as bright and kind as he was talented. This is such an incredible loss and tragedy. My heart is with his family and loved ones. pic.twitter.com/pXGB2OdvYg— Johnny Weir (@JohnnyGWeir) 19 июля 2018 г.
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