Кадыров назвал цель вооруженной акции в Чечне
Ситуация в Чечне, где сегодня произошла серия нападений на полицейских, стабильная. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале в понедельник, 20 августа.
По его словам, группа молодых граждан попыталась совершить "резонансные преступления" в преддверии мусульманского праздника, начинающегося вечером в среду.
"Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам. Самая главная цель – создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты", – написал Кадыров.
Однако, подчеркнул он, благодаря бдительности полицейских все эти попытки сорваны, а бандиты нейтрализованы. По его данным, один из нападавших, совершивший самоподрыв, выжил и доставлен в больницу.
"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан", – отметил глава республики.
Кадыров считает, что "мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы". Так глава республики называет запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство". По его мнению, в Чечне у этих бандитов нет никакой поддержки.
Во время нападений двое полицейских пострадали в Шали, а травмы получили сотрудники ДПС в Грозном.
Кадыров обещал поручить руководству МВД по ЧР оказать пострадавшим всю необходимую помощь и "решить вопрос их поощрения".
В понедельник утром двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни, сообщает пресс-служба республиканского МВД. В результате ранения получили двое полицейских. Нападавшие были уничтожены. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах рассказал, что во время атаки была ранена и женщина из гражданских.
Сегодня же произошли еще два ЧП в Грозном. На пересечении улиц Исаева и Первомайской была стрельба. По данным собеседника агентства, там погиб один
полицейский, однако эту информацию в МВД не подтвердили. Пока неизвестно, были ли ликвидированы или задержаны преступники и их количество.
Кроме того, у гипермаркета "Лента" на пересечении улиц Иоанисиани и Ханкальской автомобиль Mercedes без номеров пытался прорваться через КПП без досмотра, последовал взрыв, после чего машина наехала на сотрудника полиции.
Традиционно атаки взяло на себя ИГИЛ, об этом сообщает SITE со ссылкой на информагентство боевиков Amaq.
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