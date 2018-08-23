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Россияне еле выбрались с популярного курорта

Фото: GLOBAL LOOK press
Десятки туристов чуть не погибли на отдыхе

Райский остров Бали скоро может получить прозвище "остров смерти". В четверг, 23 августа, там случилось очередное землетрясение, уже пятое за этот месяц. Сила подземных толчков составила 5,2. Россияне, отдыхавшие на индонезийском курорте, испытали сильный стресс.

"Трясти начало ночью. Проснулись от того, что мебель ходуном ходит. Сразу вскочили с кровати и побежали к окну посмотреть, что происходит, – приводит URA.RU рассказ очевидца событий Сергея. – Соседи в панике, начали орать от страха, было слышно много мата на русском".

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Счастье, что землетрясение длилось недолго – всего несколько секунд. Однако этого хватило, чтобы нанести курорту серьезный урон. Эпицентр подземных ударов зафиксирован в море в 64 км к западу от города Денпасар на острове Бали.

Несколькими днями ранее на соседнем острове Ломбок произошло несколько землетрясений подряд магнитудой 6,3 и 6,9. В результате погибли более 500 человек, около 1,5 тысяч были ранены, многие из жертв – иностранные туристы. 

Вера СВЕТЛОВА
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