Крушение украинского Су-27 попало на видео

ВВС США подтвердили, что американский военнослужащий разбился

Интернет-пользователи разместили в Сети видео из Винницкой области – с места катастрофы истребителя Су-27.

Ролик опубликован на YouTube.

Вчера, 16 октября, на учениях НАТО "Чистое небо – 2018" потерпел крушение военный самолет, погибли оба пилота – граждане США и Украины.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе маневров истребитель Су-27 вышел победителем в условном бою с американским F-15.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на страничке в Facebook, что командиром экипажа Су-27УБ был полковник Иван Петренко. По информации Telegram-канала "Медиатехнолог", Петренко участвовал в бомбардировках Донбасса.