Крушение украинского Су-27 попало на видео

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Интернет-пользователи разместили в Сети видео из Винницкой области – с места катастрофы истребителя Су-27.
Ролик опубликован на YouTube.
Вчера, 16 октября, на учениях НАТО "Чистое небо – 2018" потерпел крушение военный самолет, погибли оба пилота – граждане США и Украины.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе маневров истребитель Су-27 вышел победителем в условном бою с американским F-15.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на страничке в Facebook, что командиром экипажа Су-27УБ был полковник Иван Петренко. По информации Telegram-канала "Медиатехнолог", Петренко участвовал в бомбардировках Донбасса.
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