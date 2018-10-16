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Су-27 одолел американцев в украинском небе

Фото: mil.ru
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Российский истребитель утер нос F-15

Российская авиация продемонстрировала свое превосходство над заокеанскими аналогами в ходе воинских учений на Украине. Соответствующие кадры опубликовало на своем канале в YouTube Военное телевидение Незалежной.

Во время маневров истребители Су-27 украинских военно-воздушных сил имитировали воздушный бой на дистанции от 1 до 1,5 км с самолетами F-15 Национальной гвардии США. За счет большей маневренности и механизации произведенные в РФ самолеты показали себя лучше американской техники.

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Условная "победа" российских самолетов над штатовскими произошла в ходе учений "Чистое небо – 2018". В тестах принимали участие группы по 4-5 самолетов с обеих сторон. От Украины в боях были задействованы семь истребителей четвертого поколения Су-27М1/УБМ, США представляли шесть истребителей четвертого поколения F-15C Eagle.

Очевидно, результат противостояния оказался совсем не таким, на который рассчитывали в Североатлантическом альянсе. Учения направлены на отработку противостояния западных войск "российской агрессии". Военнослужащие и техника военно-политического блока должны были продемонстрировать свое умение дать решительный отпор русским. Но этого не случилось. Даже в театрализованном бою с заранее известным исходом отечественные воздушные суда проявили себя во всей красе.

Натовскому генералитету теперь впору крепко задуматься над тем, каким образом он собирается противостоять РФ в случае начала военного конфликта. Опираться на американскую авиацию силы альянса не смогут, поскольку это совершенно бессмысленно. А учитывая превосходство РФ в ракетной технике, средствах радиоэлектронной борьбы и сверхзвуковом оружии, становится понятно, что исход возможной битвы России и Запада заранее предрешен.

Международные маневры "Чистое небо – 2018" проходят на Украине с 8 по 19 октября. Они объединяют девять стран, восемь из которых (США, Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния) являются членами НАТО. В учениях принимают участие около 700 военных, всего запланировано 330 вылетов.

Андрей ФИЛАТОВ
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