По стопам Керчи: в подмосковном колледже произошло ЧП

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В Сети появилась информация, что студент принес гранату в киноколледж города Сергиев Посад.
"Ученик колледжа говорит походу бомбу подложили. Всех эвакуировали", "возможно из-за давления со стороны одногрупников у паренька не выдержали нервы", "жестят детки", написали пользователи соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Неизвестно, речь идет о боевой или учебной гранате. К зданию учебного заведения уже подъехали полицейские и сотрудники МЧС.
По последним данным, звонок в полицию сделал молодой человек, чтобы проверить безопасность киноколледжа.
В среду, 17 октября, в Керчи 18-летний учащийся техникума Владислав Р. застрелил 20 человек и ранил более 50. После этого злоумышленник совершил суицид.
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