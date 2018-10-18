По стопам Керчи: в подмосковном колледже произошло ЧП

Учащихся эвакуировали

В Сети появилась информация, что студент принес гранату в киноколледж города Сергиев Посад.

"Ученик колледжа говорит походу бомбу подложили. Всех эвакуировали", "возможно из-за давления со стороны одногрупников у паренька не выдержали нервы", "жестят детки", написали пользователи соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Неизвестно, речь идет о боевой или учебной гранате. К зданию учебного заведения уже подъехали полицейские и сотрудники МЧС.

По последним данным, звонок в полицию сделал молодой человек, чтобы проверить безопасность киноколледжа.

В среду, 17 октября, в Керчи 18-летний учащийся техникума Владислав Р. застрелил 20 человек и ранил более 50. После этого злоумышленник совершил суицид.