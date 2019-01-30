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Как стало известно, глава Камызякского района Астраханской области Владимир Сухоруков был пойман на взятке. Вместе с ним в лапы правосудия
попался мэр города Камызяк Дмитрий
Васильев.
Обоих взяли с поличным, рассказал источник "Интерфакса".
Сухоруков и Васильев пополнили черный список политиков, которые были задержаны ранее 30 января. Ранее по подозрению в убийстве сотрудники силовых ведомств "взяли" 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему уже предъявили ряд обвинений.
От российских силовиков не отстают их латвийские коллеги, которые задержали мэра Риги Нила Ушакова по подозрению в коррупции.
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