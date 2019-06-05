Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Предполагаемого убийцу экс-спецназовца раскрыли

Фото: sledcom.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух подозреваемых

Расследование по делу о жестоком убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ идет полным ходом. Уже установлено, кто вероятнее всего вонзил нож в сердце ветерана боевых действий. Злоумышленнику, который оказался среди задержанных, предъявили обвинение.  

Также сотрудники правоохранительных органов поймали еще двух участников драки под Красногорском, которых подозревают в участии в этом преступлении. Следователи будут просить суд арестовать их всех до конца расследования. Об этом представитель СК РФ сообщил журналистам, передает "Интерфакс".

Одного из подозреваемых, по информации telegram-канала Mash, отпустили после допроса. 

Ночью 1 июня экс-сотрудник ГРУ вмешался в драку около одного из кафе под Красногорском. Ветеран боевых действий не смог не помочь мужчине, которого избивали неизвестные. Однако некий шашлычник убил его ударом ножа в сердце.

Позже стало известно, что нападавший скрылся и покинул Россию. Тем не менее оказалось, что его быстро поймали. В квартирах подозреваемых уже прошли обыски, опрошены 50 свидетелей. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Киеву дали шанс вернуть Крым

Идею подкинули в Москве

Украинец устроил в эфире омерзительную сцену из-за Донбасса

Неприличный жест и оскорбления возмутили ведущих и зрителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей