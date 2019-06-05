Нибиру
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Расследование по делу о жестоком убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ идет полным ходом. Уже установлено, кто вероятнее всего вонзил нож в сердце ветерана боевых действий. Злоумышленнику, который оказался среди задержанных, предъявили обвинение.
Также сотрудники правоохранительных органов поймали еще двух участников драки под Красногорском, которых подозревают в участии в этом преступлении. Следователи будут просить суд арестовать их всех до конца расследования. Об этом представитель СК РФ сообщил журналистам, передает "Интерфакс".
Одного из подозреваемых, по информации telegram-канала Mash, отпустили после допроса.
Ночью 1 июня экс-сотрудник ГРУ вмешался в драку около одного из кафе под Красногорском. Ветеран боевых действий не смог не помочь мужчине, которого избивали неизвестные. Однако некий шашлычник убил его ударом ножа в сердце.
Позже стало известно, что нападавший скрылся и покинул Россию. Тем не менее оказалось, что его быстро поймали. В квартирах подозреваемых уже прошли обыски, опрошены 50 свидетелей.
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