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"Тише, не будем поднимать панику": о проблемах Ан-24 стало известно до взлета

Фото: www.globallookpress.com
Пассажиры сразу заметили неладное, но решили промолчать

Участники сегодняшней трагедии в Бурятии еще долго будут отходить от потрясения. Перед глазами пассажиров до сих пор всплывают страшные картинки случившегося: как самолет без предупреждения ударился о землю, как он выскочил за пределы взлетно-посадочной полосы, как протаранил ограждение и наконец загорелся, после чего прогремел взрыв.

Один из очевидцев вспоминает, что за 15-20 минут до всего вышеописанного у Ан-24 отказал левый двигатель. Кресло Вячеслава П. как раз находилось рядом, около аварийного выхода.

По словам молодого человека, после приземления воздушный корабль врезался в здание. От удара загорелся правый двигатель.

"Я отошел и пытался помогать как-то. Была паника и толкучка. В итоге пару с ребенком относительно долго не пропускали. Потом вроде вытащили. За ними вылез и я",

– рассказал свидетель ЧП, добавив, что на улице достал телефон и начал снимать на камеру происходящее. В течение пяти минут на место прибыли спасатели и медики, еще минут через 10 раздался громкий звук – взорвался левый двигатель, сообщил Вячеслав телеграмм-каналу LIFE SHOT.

По версии другого участника трагедии, самолет забарахлил до того, как поднялся в небо. Еще в аэропорту вылета Сергей З. обратил внимание, что в левом двигателе остановился винт, и предупредил соседа.

"Тише, тише, не будем поднимать панику",

– признался он в интервью "Комсомольской правде".

Сегодня, 27 июня, утром самолет Ан-24 рейса Улан-Удэ – Нижнеангарск потерпел крушение при вынужденной посадке. Трагедия унесла жизни двух членов экипажа, напоминает "Вечерняя Москва". Восемь пассажиров, среди которых двое детей, находятся в состоянии средней тяжести. Всего же в больницу обратились 33 человека, прокомментировали в Минздраве РФ. 

Ксения АНДРЕЕВА
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