Инструкции надо читать: в жесткой посадке Ан-24 обвинили пилотов

Эксперт выдвинул 4 версии причин аварии в Бурятии

Ошибкой пилотирования назвал инцидент с Ан-24 заслуженный пилот России Юрий Сытник. Он подчеркнул, что ответы на все вопросы даст следствие и расшифровка "черных ящиков". Но уже сейчас понятно, что трагедии можно было избежать.

"Неправильные действия при посадке на одном двигателе. Эта процедура расписана в руководстве полетной эксплуатации, и ее обязаны пилоты знать и выполнять. Значит, здесь что-то было не так. Или скользкая ВПП, или его подбросило, или он режим работы увеличил, или несогласованные действия экипажа", – отметил Сытник в интервью "Царьграду".

Известно, что сначала самолет благополучно приземлился, но потом его "потащило" по полосе. Эксперт полагает, что дальше командир Ан-24 совершил роковую ошибку: "Уперся тормозами, пытался, видимо, остановить его. А может быть, еще и увеличил режим работы двигателя", – сделал выводы Сытник на основе видеокадров, отметив, что обычно в таких случаях двигатели сразу выключают. "Почему он этого не сделал – трудно сказать", – прокомментировал эксперт.

Авария произошла утром в четверг, 27 июня. Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. Во время приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Начался пожар, пилот и бортмеханик погибли. Несколько пассажиров получили травмы легкой и средней тяжести.