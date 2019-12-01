Автобус, попавший в аварию в Забайкальском крае, придавил пассажиров

Житель Забайкалья рассказал, что увидел, когда приехал на место трагедии у реки Куэнга, куда на лед упал автобус, сорвавшись с моста. Картина, представшая перед глазами, ужаснула мужчину.

Россиянин узнал о трагедии по телефону и, не раздумывая, взял жену и поехал к реке.

"Вроде кто-то еще живой кричал там. Руки-ноги торчали у одного человека. Но он был уже мертвый, его зажало совсем уже, ему было не помочь",

– сообщил телеграм-каналу RT шокированный житель.

По его словам, к месту ДТП быстро съезжались местные, которые помогали выпиливать автобус, лежавший на крыше. Он добавил, что погибли годовалый ребенок и девочка лет пяти, но их мама осталась жива. Россиянин помог вылезти одному мужчине, который, как он надеется, останется жить. Женщине он помочь не смог – она уже была мертва, когда он ее увидел.

"Когда уезжал, автобус подняли на колеса, крышу спиливали. Но всех оттуда уже вытащили. Те, кто погиб, лежали, родственники приезжали их опознать, там, видимо, психологи были", – добавил россиянин.

СМИ, например, радиостанция "Говорит Москва", уже опубликовали список погибших. В аварии погибло 19 человек, больше 20 получили травмы. 10 человек не пострадали, они исчезли из-за шока. Автобус, по предварительной версии, съехал в реку из-за лопнувшего колеса.

Подробности происшествия тут.