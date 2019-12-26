Жителю Новгородской области не разрешили делать операцию, пока он не родит

Курьезный случай произошел в Новгородской области, где доктора районной ЦРБ выявили у местного жителя "беременность на 27-й неделе". Мужчина мог бы претендовать на $ 1 млн от Чарли Чаплина, если бы не ошибка врачей.

Они допустили ее при постановке диагноза, когда пациент пришел в Боровичскую больницу, чтобы удалить металлическую конструкцию из руки, передает Telegram-канал "Подъем". Штифт пациенту вставили год назад после перелома.

Однако удалить его обратившемуся в лечебное учреждение мужчине разрешили лишь "после родоразрешения". Неудивительно, что те же специалисты в выписке одной из пациенток определили "клиническую смерть".

Ранее сообщалось о смерти из-за ошибки врачей известного балетмейстера.