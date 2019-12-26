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Курьезный случай произошел в Новгородской области, где доктора районной ЦРБ выявили у местного жителя "беременность на 27-й неделе". Мужчина мог бы претендовать на $ 1 млн от Чарли Чаплина, если бы не ошибка врачей.
Они допустили ее при постановке диагноза, когда пациент пришел в Боровичскую больницу, чтобы удалить металлическую конструкцию из руки, передает Telegram-канал "Подъем". Штифт пациенту вставили год назад после перелома.
Однако удалить его обратившемуся в лечебное учреждение мужчине разрешили лишь "после родоразрешения". Неудивительно, что те же специалисты в выписке одной из пациенток определили "клиническую смерть".
Ранее сообщалось о смерти из-за ошибки врачей известного балетмейстера.
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