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Вот это да: в России забеременел мужчина

Вот это да: в России забеременел мужчина
Фото: www.globallookpress.com
Жителю Новгородской области не разрешили делать операцию, пока он не родит

Курьезный случай произошел в Новгородской области, где доктора районной ЦРБ выявили у местного жителя "беременность на 27-й неделе". Мужчина мог бы претендовать на $ 1 млн от Чарли Чаплина, если бы не ошибка врачей.  

Они допустили ее при постановке диагноза, когда пациент пришел в Боровичскую больницу, чтобы удалить металлическую конструкцию из руки, передает Telegram-канал "Подъем". Штифт пациенту вставили год назад после перелома. 

Однако удалить его обратившемуся в лечебное учреждение мужчине разрешили лишь "после родоразрешения". Неудивительно, что те же специалисты в выписке одной из пациенток определили "клиническую смерть". 

Ранее сообщалось о смерти из-за ошибки врачей известного балетмейстера. 

Ксения АНДРЕЕВА

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