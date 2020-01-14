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Российский турист выпал с балкона отеля в Таиланде

Молодой человек находится в коме

Инцидент произошел на острове Пхукет. Местные журналисты сообщают, что 23-летний россиянин выпал с четвертого этажа отеля. Сейчас за его жизнь борются медики.

После падения с балкона у молодого человека диагностировали перелом, позже он впал в кому. Его состояние оценивается, как стабильное, пишет Phuket News.

В номере туриста полицейские нашли бутылку из-под алкоголя и некоторое количество, предположительно, наркотического вещества.

Местные полицейские расследуют обстоятельства случившегося. 

Дарья ПЕТРОВА

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