Молодой человек находится в коме

Инцидент произошел на острове Пхукет. Местные журналисты сообщают, что 23-летний россиянин выпал с четвертого этажа отеля. Сейчас за его жизнь борются медики.

После падения с балкона у молодого человека диагностировали перелом, позже он впал в кому. Его состояние оценивается, как стабильное, пишет Phuket News.

В номере туриста полицейские нашли бутылку из-под алкоголя и некоторое количество, предположительно, наркотического вещества.

Местные полицейские расследуют обстоятельства случившегося.