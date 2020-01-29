Тяжелая конструкция придавила мужчину

В центре Москвы на человека рухнул строительный кран. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Происшествие случилось на стройплощадке в Гранатном переулке, пишет Агентство "Москва". Упавший кран придавил одного из рабочих.

Пострадавший жив, но пока находится без сознания, сообщает "Подмосковье сегодня". Мужчину срочно доставили в больницу, передает РИА ФАН.