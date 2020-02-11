Он заманивал девушек в гостиницу "Измайлово"

Правоохранительные органы схватили маньяка на территории отеля. Речь идет, по данным телеграм-канала Mash, о гостинице "Измайлово". Следствие сообщает о двух эпизодах насилия.

Мужчина познакомился с первой жертвой в августе 2019 г. и пригласил ее в номер, где изнасиловал девушку. Второе преступление произошло в январе этого года.

В Следственном комитете России по Москве рассказали, что у мужчины уже есть судимости, сейчас он заключен под стражу.