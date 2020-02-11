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В Москве поймали маньяка

В Москве поймали маньяка
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он заманивал девушек в гостиницу "Измайлово"

Правоохранительные органы схватили маньяка на территории отеля. Речь идет, по данным телеграм-канала Mash, о гостинице "Измайлово". Следствие сообщает о двух эпизодах насилия.

Мужчина познакомился с первой жертвой в августе 2019 г. и пригласил ее в номер, где изнасиловал девушку. Второе преступление произошло в январе этого года.

В Следственном комитете России по Москве рассказали, что у мужчины уже есть судимости, сейчас он заключен под стражу. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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Ну шары ему ампутируйте пожалуйста!
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